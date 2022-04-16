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За сутки в России госпитализировано менее 3 тысяч больных коронавирусом

11:27
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Минздрав предупредил о новой волне заболеваемости

За сутки в России госпитализировано 2 923 больных коронавирусом, всего зафиксировано 11 095 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 064 454 человека с COVID-19, умерло 373 267 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 183 человека, зарегистрировано 634 новых больных, всего в столице 2 752 710 инфицированных, скончались 42 998 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Михаил Мурашко предупредил о риске новой волны коронавируса в России. Он может прийти в конце мая – начале июня. Министр здравоохранения напомнил, что в Китае сейчас растёт заболеваемость. Придёт новая волна или нет, зависит от поведения россиян – соблюдения ими санитарных правил и ревакцинации.

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