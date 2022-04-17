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В России за сутки госпитализированы с коронавирусом менее 2 тысяч человек

12:47
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

Пандемия идёт на спад

За сутки в России госпитализировано 1 454 больных коронавирусом, всего зафиксировано 10 263 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 074 717 человек с COVID-19, умерло 373 500 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
Число случаев коронавируса в мире вплотную приблизилось к 500 млн

В Москве госпитализировано 129 человек, зарегистрировано 603 новых больных, всего в столице 2 753 313 инфицированных, скончались 43 017 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Более трети россиян (39%) полагают, что пандемия коронавируса по-прежнему остается серьёзной проблемой для нашей страны. Примерно столько же граждан (35%) уверены, что пандемия COVID-19 в России фактически закончилась, каждый пятый россиянин (21%) считает, что эта пандемия никогда не была серьёзной проблемой. Это данные Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

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