Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 504 миллионов

Умерли более 6 миллионов заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 504 миллиона, скончались от осложнений болезни более 6,1 миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более 4 миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 80,6 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 988 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 43 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 30,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 27,8 миллиона больных. Замыкает пятёрку Германия, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 23,4 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано в Кирибати - всего 3 071 инфицированный.

Первый случай инфицирования новым вариантом XE штамма коронавируса "омикрон" был зафиксирован в Австралии. Заболевший приехал из-за границы. Сейчас в Австралии доминирует штамм "омикрон" BA.2.

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