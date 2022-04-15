СК проверит данные журналиста из США об убийствах жителей Мариуполя боевиками "Азова"

Большое число убитых горожан обнаружили после ухода нацбатальона

Сведения американского журналиста Патрика Ланкастера о большом количестве убитых мирных жителей Мариуполя, обнаруженных после отступления боевиков запрещенного в России "Азова", проверит Следственный комитет. Предоставленные данные сравнят с уже имеющимися сведениями о преступлениях националистов.

"Сегодня даже западные журналисты начинают замечать зверства украинских националистов в отношении мирных жителей Донбасса. Американский журналист Ланкастер сообщил об обнаружении большого количества убитых гражданских лиц после отхода из Мариуполя полка "Азов", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По словам Петренко, информацию сопоставят со сведениями, сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях "Азова". Следователи продолжат допросы свидетелей из числа жителей Мариуполя, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"