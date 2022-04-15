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Москвичей предупредили о ночном дожде и мокром снеге днем

19:48
  • пятница
  • 15 апреля 2022

МЧС призывает к осторожности

МЧС напомнило жителям московского региона об осторожности. Ночью в столице ожидается сильный дождь, днем в субботу – мокрый снег и сильный ветер. В Москве снова похолодает.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью с 15 на 16 апреля в Москве местами ожидается сильный дождь. Днем 16 апреля умеренные осадки в виде мокрого снега, местами усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Спасатели отмечают, что в течение дня температура воздуха понизится до +1 градуса. Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров.  Не следует парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Пешеходам также не советуют укрываться под деревьями.

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