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ВСУ попытались ракетным ударом разрушить Каховскую ГЭС

20:23
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Ракеты "Точка-У" сбиты на подлете

Силы противовоздушной обороны ВС России предотвратили попытку украинских националистов разрушить Каховскую ГЭС. Утром 15 апреля дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар по станции двумя ракетами "Точка-У". Ракеты были сбиты, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ВСУ ударили по Луганску ракетой "Точка-У"
ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по центру Макеевки

Генерал подчеркнул, что удар по ГЭС и последующее разрушение плотины мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды. Это вызвало бы затопление населенных пунктов в Херсонской области и гибель мирных жителей.

Конашенков также сообщил, что ракетными войсками и артиллерией России уничтожено 217 военных объектов Украины. Еще 6 объектов ликвидировала в течение дня оперативно-тактическая авиация. В их числе - артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения украинской военной техники, передает ТВЦ.

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