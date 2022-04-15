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В США резко выросло число смертей от передозировки наркотиков

20:42
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Показатели достигли рекордных значений

Резкий рост числа смертей от передозировки наркотиков зафиксировано в американских штатах. О рекордных показателях сообщила представитель управления по борьбе с наркотиками Анна Милгрэм.

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"В семи городах США произошли массовые случаи, в результате которых передозировка была у трех и более человек в одном месте в одно время. Раньше такого тренда не наблюдалось", - заявила Милгрэм телеканалу CNN. По ее данным, с апреля 2020 по апрель 2021 погибли более 100 тысяч человек.

Предполагают, что причиной смерти во многих случаях становится фентанил. Это опасное наркотическое вещество опиоидной группы получило широкое распространение из-за дешевизны. В Вашингтоне только за неделю погибли 10 человек, приняв кокаин с добавлением фентанила. Эксперты считают подобные случаи намеренным отравлением: отмечается, что любой наркотик может быть разбавлен фентанилом, даже минимальная доза которого смертельна.

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