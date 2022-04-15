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Белоруссия запретила въезд автомобилей с номерами Евросоюза

21:06
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Это ответ на действия Брюсселя

Власти Белоруссии запретили въезд на территорию республики транспортных средств, зарегистрированных в странах Европейского союза. В Минске объяснили, что это ответ на шаги, ранее предпринятые Брюсселе.

Евросоюз запретил въезд машин с российскими и белорусскими номерами
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"С 00:00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского Минтранса.

Ранее Совет ЕС обязал грузоперевозчиков России и Белоруссии вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля. С 8 апреля вступил в силу запрет на перевозку грузов по территории ЕС любым предприятиям автомобильного транспорта из России и Белоруссии, передает "Интерфакс".

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