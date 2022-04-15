Весна вернется в столицу после холодных выходных

Потеплеет до плюс пятнадцати

Холодная погода с осадками продержится в Москве недолго. Уже на следующей неделе синоптики ожидают значительное потепление.

"Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатической русло: ночами станет плюс 1–плюс 6, а днем – плюс 10–плюс 15", – сообщил агентству РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее метеорологи предупредили столичных жителей о сильном дожде в ночь на субботу. Днем пойдет мокрый снег. Снежный покров достигнет 5 сантиметров. В воскресенье прогнозируют заморозки и гололед.

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