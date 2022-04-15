Минобороны объявило о подготовке Киевом новой кровавой провокации

Готовится удар "Точкой-У" по беженцам на вокзале в Лозовой

Очередную провокацию с целью обвинить российских военнослужащих в убийстве мирных жителей готовит киевский режим. В ближайшее время ВСУ нанесут удар ракетой "Точка-У" по беженцам в населенном пункте Лозовая, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей", - сообщил Мизинцев.

По данным генерала, дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ в ближайшее время нанесет удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в Лозовой. Чтобы все выглядело так, будто удар нанесен с подконтрольной российским войскам территории, пуск произведут со стороны Старомихайловки, приводит слова Мизинцева ТАСС.

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