В Москве заявили о минимальных показателях госпитализаций с ковидом

Заболеваемость в столице также на минимуме

Показатели по госпитализации пациентов с коронавирусом в Москве минимальны. Заболеваемость также находится на самой низкой отметке за весь период пандемии, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже несколько недель мы находимся на минимальной планке по объему заболевших - 800-900 человек, а это минимум практически за весь период пандемии. Ежедневно в среднем мы госпитализируем от 170 до 190 человек. Это минимум за весь период пандемии", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-1".

Каких-либо объективных причин, позволяющих говорить о близком всплеске заболеваемости, власти Москвы не наблюдают, заключила заммэра столицы.

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