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В Москве заявили о минимальных показателях госпитализаций с ковидом

22:19
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Заболеваемость в столице также на минимуме

Показатели по госпитализации пациентов с коронавирусом в Москве минимальны. Заболеваемость также находится на самой низкой отметке за весь период пандемии, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Уже несколько недель мы находимся на минимальной планке по объему заболевших - 800-900 человек, а это минимум практически за весь период пандемии. Ежедневно в среднем мы госпитализируем от 170 до 190 человек. Это минимум за весь период пандемии", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-1".

Каких-либо объективных причин, позволяющих говорить о близком всплеске заболеваемости, власти Москвы не наблюдают, заключила заммэра столицы.

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