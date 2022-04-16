Минобороны представило новых героев спецоперации

Военные совершают подвиги в боях с националистами

Российские солдаты и офицеры проявляют мужество во время специальной военной операции по защите Донбасса. Группа под командованием старшего лейтенанта Жаната Касенова во время инженерной разведки обнаружила украинских диверсантов и атаковала их. Бой с отчаянно сопротивлявшимися националистами длился более двух часов. Противник капитулировал, а наши военные инженеры провели разминирование путей, что обеспечило безопасность прохода колонны.

Экипаж боевой машины пехоты сержанта Дениса Краснова прицельным огнём уничтожил два автомобиля и более 25 украинских боевиков. А когда БМП была подбита неприятелем, Денис перенёс в укрытие раненых сослуживцев и оказал им первую помощь. Потерь в экипаже Краснова допущено не было.

Капитан Сергей Овчар лично руководил обороной командного пункта во время боя с превосходящими силами националистов. Уничтожены более десяти единиц военной техники и большое количество боевиков. Нападение ВСУ было отбито, что позволило обеспечить устойчивое командование группировкой российских войск.

Государственные награды получили участники спецоперации по защите Донбасса, которые проходят лечение после ранений в Военно-медицинской академии имени Кирова Санкт-Петербурга. Два Ордена Мужества и пять медалей "За отвагу" героям вручила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"