В Белграде прошла массовая акция в поддержку России

На улицы вышли тысячи человек
Многотысячная акция в поддержку России прошла в Белграде. Сербы выступают против принятого под давлением Запада решения исключить нашу страну из Совета по правам человека ООН.
Собравшиеся у резиденции президента скандировали: " Не от моего имени", " Сербы и русские - братья на век". Демонстранты пришли с флагами России, Донецкой и Луганской народных республик.
Были исполнены гимны нашей страны и Сербии. Во время акции манифестанты развернули двадцатиметровый триколор. Многие были в майках с символами Z и V.
Колонна прошла по центру Белграда. Чтобы обеспечить безопасность участников акции полицейские перекрывали движение, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"