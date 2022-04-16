В Белграде прошла массовая акция в поддержку России

На улицы вышли тысячи человек

Многотысячная акция в поддержку России прошла в Белграде. Сербы выступают против принятого под давлением Запада решения исключить нашу страну из Совета по правам человека ООН.

Собравшиеся у резиденции президента скандировали: " Не от моего имени", " Сербы и русские - братья на век". Демонстранты пришли с флагами России, Донецкой и Луганской народных республик.

Были исполнены гимны нашей страны и Сербии. Во время акции манифестанты развернули двадцатиметровый триколор. Многие были в майках с символами Z и V.

Колонна прошла по центру Белграда. Чтобы обеспечить безопасность участников акции полицейские перекрывали движение, сообщает "ТВ Центр".

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