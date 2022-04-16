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Европа и США загнали себя в угол антироссийскими санкциями

10:50
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Начался спад производства

Санкционная политика Запада ведёт к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США. Уже сейчас в Европе наблюдается спад промышленного производства, десятки тысяч сотрудников предприятий оказались безработными, сообщает "ТВ Центр".
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Руководство США уверяет, что контролирует ситуацию. Но сами американцы в это верят с трудом, учитывая состояние президента Байдена. Накануне он долго и пафосно рассказывал студентам аграрного университета Северной Каролины о величии Америки, строил планы.

И всё вроде бы шло гладко, но до того момента пока президент США не закончил говорить. Сразу после этого он повернулся и как будто бы пожал кому-то невидимому руку. А затем долго стоял, по всей видимости, не понимая куда же ему теперь идти. 

Дела у Байдена идут не очень. Инфляция в США, которую он обещал обуздать, а затем побороть, бьёт исторические рекорды. А рейтинг действующего президента продолжает падать. Причём в сложившейся ситуации, по мнению авторитетной прессы, виновата политика Белого дома, а отнюдь не Путин, в чем действующие власти пытаются убедить американцев, оправдывая введение санкций и поставки оружия на Украину.

При этом Киев, словно раджа из советского мультика про "Золотую антилопу", продолжает требовать ещё и ещё. И от США, и от Евросоюза, некоторые члены которого уже прямо и публично отказывают Украине в поставках. 

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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