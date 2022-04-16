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Капсула с тремя тайконавтами приземлилась в Китае

10:35
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Полёт признан успешным

Этим утром космический корабль "Шэньчжоу-13"с тремя тайконавтами на борту вернулся на Землю. После девяти часов полёта спускаемая капсула приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в северной части Китая.

Экипаж пробыл на орбитальной станции "Тяньхэ" 183 дня - это рекорд для китайской пилотируемой космонавтики. Члены экипажа провели ряд экспериментов, а также дважды вышли в открытый космос.

При этом Ван Япин стала первой женщиной-тайконавтом, которая побывала на станции и вышла в открытый космос. Миссия признана успешной. Ожидается, что этот космический объект КНР будет доступен для международных проектов, сообщает "ТВ Центр".

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