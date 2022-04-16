Зеленский назвал число погибших украинских военных

У Минобороны России другие данные

Владимир Зеленский сообщил о потерях ВСУ во время спецоперации. По данным президента Украины, с 24 февраля погибли от двух с половиной до трёх тысяч военнослужащих. Число раненых – около 10 тысяч. Эти данные Владимир Зеленский привёл в интервью CNN.

Минобороны России 25 марта оценивало потери украинской армии в 30 тысяч человек, из них более 14 тысяч - безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные. Число погибших российских военных на ту же дату – 1351, раненых - 3825 человек, сообщили в Министерстве обороны.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"