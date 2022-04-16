В ДНР рассказали о подземном городе на заводе "Азовсталь" в Мариуполе

Там засели боевики

Российские военные продолжают уничтожать националистов в Мариуполе. Одним из главных очагов сопротивления остаётся завод "Азовсталь", под которым находится целый подземный город. Боевики до последнего отказываются сдаваться, но помощи им ждать не откуда.

По позициям на заводе "Азовсталь" работает артиллерия. Удары с воздуха наносят самолёты ВКС России. Задачу по уничтожению осложняет наличие глубоких подземных сооружений, где от обстрелов прячутся отряды бандформирований, сообщает "ТВ Центр".

Сдаваться боевики категорически отказываются, надеясь, что западным политикам удастся договориться о предоставлении гуманитарного коридора для вывода остатков подразделений, в том числе, наёмников и иностранных кадровых офицеров – инструкторов и военных советников. Однако, как заявили в Москве, полное уничтожение националистических группировок - одна из приоритетных задач.

Пока в прибрежных районах Мариуполя продолжаются бои, единственное, за счёт чего выживает мирное население – это личные запасы продуктов и гуманитарная помощь, которую доставляют в город ежедневно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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