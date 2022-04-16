В Петербурге отмечают 80-летие блокадного трамвая

Во время войны он стал спасением для ленинградцев

Экспонат истории блокадного Ленинграда - трамвай. Ровно 80 лет назад в городе на Неве, несмотря на огромные сложности, было восстановлено движение этого вида транспорта. Во время войны он оказался единственным и настоящим спасением для ленинградцев. Сегодня в честь трамвая в Петербурге проходят памятные акции, сообщает "ТВ Центр".

Советский трамвай модели ЛМ-33 - на ходу, год постройки 1933-й. Самый передовой и популярный транспорт до начала Великой Отечественной. Его и сейчас часто можно видеть на улицах Петербурга. Не пассажирский, а экскурсионный маршрут.

К началу войны в Ленинграде было 700 километров рельсовых путей. По ним ходили 800 вагонов в разные районы города. Это было настоящее надземное метро, тем более что нынешней подземки ещё не существовало.

В декабре 1941 года в Ленинграде начались перебои с электричеством. 52 трамвайных поезда даже не доехали до депо, так и застыв на рельсах, такими и остались они на кадрах хроники. Автобусы не ходили в городе с начала войны, всё топливо увозили на фронт. Зимой 1941-42 года в минус тридцать ленинградцы были вынуждены ходить пешком. И они шли эти километры, голодные, измученные люди, под обстрелами, из дома на работу, из одного района города в другой.

В середине 1942 года неимоверными усилиями, немыслимыми техническими решениями трамвайное движение удалось возобновить. На улицы выехали первые сто вагонов.

Трамвайная трель - тоже символ несломленного города, его история. Как стихи Берггольц, голос Левитана, Седьмая симфония Шостаковича. Трамвайный парк номер три на Васильевском острове до сих пор работает, а в одном из старинных кирпичных депо стоят старые советские вагоны. Здесь расположился музей, рассказывающий о подвиге блокадного трамвая. На соседнем здании, где отдыхали работники депо, когда не было сил идти домой - памятная доска.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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