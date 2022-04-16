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На Украину прибыли британские военные инструкторы

11:48
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Запад продолжает снабжать Украину оружием

На Украине возобновляют свою деятельность британские спецслужбы. Издание Times сообщает о том, что в Киеве инструкторы авиаспецназа снова проводят подготовку солдат и офицеров ВСУ.

Минобороны Великобритании информацию не комментирует. Официально военные специалисты покинули Украину ещё в феврале.

Тем временем президент Владимир Зеленский снова обратился к странам Запада с просьбой предоставить Киеву ещё больше денег и оружия и призвал к отказу от российской нефти, сообщает "ТВ Центр".

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