На Украину прибыли британские военные инструкторы

Запад продолжает снабжать Украину оружием

На Украине возобновляют свою деятельность британские спецслужбы. Издание Times сообщает о том, что в Киеве инструкторы авиаспецназа снова проводят подготовку солдат и офицеров ВСУ.

Минобороны Великобритании информацию не комментирует. Официально военные специалисты покинули Украину ещё в феврале.

Тем временем президент Владимир Зеленский снова обратился к странам Запада с просьбой предоставить Киеву ещё больше денег и оружия и призвал к отказу от российской нефти, сообщает "ТВ Центр".

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