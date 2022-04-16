На Украину прибыли британские военные инструкторы

Запад продолжает снабжать Украину оружием
На Украине возобновляют свою деятельность британские спецслужбы. Издание Times сообщает о том, что в Киеве инструкторы авиаспецназа снова проводят подготовку солдат и офицеров ВСУ.
Минобороны Великобритании информацию не комментирует. Официально военные специалисты покинули Украину ещё в феврале.
Тем временем президент Владимир Зеленский снова обратился к странам Запада с просьбой предоставить Киеву ещё больше денег и оружия и призвал к отказу от российской нефти, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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