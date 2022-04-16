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Российские военные ударили высокоточным оружием по бронетанковому заводу в Киеве

11:10
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Уничтожены производственные корпуса

Российские военные ударили высокоточным оружием большой дальности по важнейшим предприятиям украинской оборонной промышленности. Поражены корпуса бронетанкового завода в Киеве и цех ремонта военной техники в Николаеве, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Также в районе Николаева уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а в Полтаве поражена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи. В 15 километрах южнее Изюма наши военные сбили украинский самолёт Су-25. Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 133 военных самолёта.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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