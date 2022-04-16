Подведены итоги конкурса "За нами правда"

Его проводил ОНФ

Мероприятия в поддержку наших военнослужащих проходят по всей России. Так, в Москве подвели итоги масштабного конкурса интернет-проекта "За нами правда".

Команда "Молодёжки ОНФ" наградила победителей. Участники из разных регионов страны прислали десятки тысяч видеороликов, изображений, стихов. В каждой работе выражена благодарность нашим солдатам и офицерам, сообщает "ТВ Центр".

"Ребята смотрят контент перед тем, как зайти на боевые задания по денацификации, сопровождению гуманитарных конвоев, обеспечению порядка в освобожденных территориях. Это один из самых важных элементов поддержки всех тех, кто находится сейчас на освобождённых территориях и всех тех, кто эти территории освобождает", - сказал депутат Госдумы, руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

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