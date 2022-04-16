Жители Харьковской области приветствуют российских военных (видео)

Подразделения ВС России продвигаются вглубь региона

Минобороны показало видео продвижения подразделений Вооружённых сил России через освобождённые от украинских националистов населённые пункты Харьковской области. Съёмки велись с воздуха и с земли.

На кадрах видно, как жители домов, расположенных вдоль трассы, выходят с российскими флагами и приветствуют наших военных. Колонну военной техники сопровождают низколетящие вертолёты.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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