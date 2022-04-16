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Жители Харьковской области приветствуют российских военных (видео)

13:07
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Подразделения ВС России продвигаются вглубь региона

Минобороны показало видео продвижения подразделений Вооружённых сил России через освобождённые от украинских националистов населённые пункты Харьковской области. Съёмки велись с воздуха и с земли.
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На кадрах видно, как жители домов, расположенных вдоль трассы, выходят с российскими флагами и приветствуют наших военных. Колонну военной техники сопровождают низколетящие вертолёты. 

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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