Борису Джонсону запретили въезд в Россию

МИД объявил о новых санкциях против Британии

Россия ввела точечные санкции против Бориса Джонсона и Терезы Мэй. В стоп-лист попали ещё несколько британских министров и политиков – действующих и ушедших в отставку.

Персональные санкции ввёл МИД России "в связи с беспрецедентными враждебными действиями". Всем, кто попал в чёрный список, запрещён въезд в нашу страну, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Ограничения коснулись, в частности, действующего главы правительства Бориса Джонсона, его предшественницы Терезы Мэй, министров обороны, юстиции, иностранных дел, финансов и генпрокурора Англии и Уэльса.

Как заявили на Смоленской площади, санкции объявлены в качестве ответа на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России. В МИДе пообещали в ближайшее время расширить стоп-лист британских политиков, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз и ещё ряд стран ввели против России беспрецедентные санкции. Ограничения коснулись многих сфер деятельности и отраслей промышленности. Москва в ответ объявила о переходе оплаты за газ на рубли и других мерах в отношении Запада.

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