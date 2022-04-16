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Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

15:14
  • суббота
  • 16 апреля 2022

За такое правонарушение грозит арест до 15 суток

Президент Владимир Путин подписал ряд законов. Один из них устанавливает административную ответственность за публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Госдума ввела штрафы за отождествление СССР и нацистской Германии

За такие действия, а также за отрицание решающей роли СССР в освобождении стран Европы гражданам грозят штрафы до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток. Юридическим лицам придётся заплатить до ста тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр".

Президент также подписал закон, расширяющий полномочия регионов по развитию федеральных научных и образовательных организаций. И ещё один закон касается зацеперов. Размер штрафа для них увеличат в 40 раз. Все документы опубликованы на официальном сайте Кремля.

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