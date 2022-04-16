В Москве появился храм в честь князя Владимира

Его построили на востоке столицы

На востоке Москвы в районе Новогиреево сегодня освящён новый храм. Его возвели в честь равноапостольного великого князя Владимира.

На торжественной церемонии, которую провёл епископ Верейский Пантелеимон, присутствовал советник мэра и патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Белокаменная церковь, построенная по индивидуальному проекту, вмещает 400 прихожан. В архитектурном убранстве - элементы византийской и романской архитектуры. Недавно в храме завершили монтаж декоративной части иконостаса.

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