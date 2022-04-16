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900 тысяч москвичей вышли на весенний субботник

14:10
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Люди приводят в порядок свои дворы

Генеральная уборка в столице. На общегородской субботник сегодня вышли около 900 тысяч москвичей. Несмотря на дождь и резкое похолодание работы провели во всех районах города.

Сотрудникам коммунальных служб помогали неравнодушные жители. В порядок привели парки, дворы и скверы. Там посадили деревья и кустарники, собрали мусор, отремонтировали поврежденные ограждения и пешеходные дорожки.

На Поклонной горе, используя спецоборудование, вымыли Монумент Победы. Перед летним сезоном привели в порядок и фонтаны, сообщает "ТВ Центр".

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