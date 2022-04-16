В Московском зоопарке разбудили тушканчиков

Их достали из холодильников

Сотрудники Московского зоопарка достали из специальных холодильников тушканчиков. Пришло время вывести этих животных из зимней спячки, сообщили в пресс-службе зоосада.

Каждый год тушканчиков отправляют в искусственную спячку. Их размещают в маленьких охлаждаемых домиках, обтянутых поролоном.

В природе тушканчики зарываются глубоко под землю и там зимуют. Они заранее роют тоннели и готовят для спячки специальную камеру. Зимой температура тела тушканчиков падает с 37 до четырёх градусов, а пульс снижается с 300 ударов в минуту до 5-6.

"Обеспечить такие условия очень трудно, но мы нашли выход: тушканчики проводят зиму в холодильниках, где поддерживается постоянная, комфортная для спячки, температура", - рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

За несколько дней до тушканчиков в Московском зоопарке проснулись белогрудые ежи, еноты, медведи и другие животные, которые впадают в зимнюю спячку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"