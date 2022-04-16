Путин обсудил ситуацию на Украине с саудовским наследным принцем

Также шла речь об урегулировании в Йемене

Президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене.

Говорили также о вопросах двустороннего сотрудничества. Лидеры дали положительную оценку совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового рынка нефти. Разговор состоялся по по инициате Саудовской Аравии, сообщает "ТВ Центр".

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