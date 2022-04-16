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Жена Медведчука просит обменять его на пленных британцев

14:30
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Она обратилась к родственникам граждан Великобритании

Супруга задержанного украинскими спецслужбами Виктора Медведчука предложила обменять его на британцев, попавших в плен в ДНР. Оксана Марченко записала видеообращение, в котором утверждает, что военные взяли в плен подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Они принмали участие в боях на стороне ВСУ. 
Жена Медведчука сообщила об угрозах в свой адрес

Жена главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Оксана Марченко обратилась к их родственникам. Они, по её мнению, могут попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться обмена Медведчука на Эслина и Пиннера.

В российском МИДе рассчитывают, что руководство Великобритании не замедлит с ответом на просьбу жены известного украинского политика. Ранее жена Медведчука обращалась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать содействие в освобождении её мужа.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram фото похожего на Медведчука человека в военной форме и наручниках. Позже о задержании Медведчука сообщили в СБУ. Политика обвиняют в государственной измене.

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