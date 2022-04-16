Италия закрыла порты для российских судов

Запрет вступает в силу с 17 апреля

Ещё одну европейскую страну охватила антироссийская истерия. Италия закрыла свои порты для российских судов. Ограничения также будут распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, пишет газета Stampa.

Все российские корабли, которые сейчас стоят в итальянских портах, обязаны покинуть их сразу после завершения своей коммерческой деятельности. Так решили итальянские власти.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Великобритания, Япония и ещё ряд стран ввели против России беспрецедентные санкции. Ограничения коснулись экономики, банковской сферы, торговли, многих отраслей промышленности. Москва в ответ объявила о переходе оплаты за газ на рубли и других мерах в отношении Запада.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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