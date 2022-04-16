ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Италия закрыла порты для российских судов

16:09
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Запрет вступает в силу с 17 апреля

Ещё одну европейскую страну охватила антироссийская истерия. Италия закрыла свои порты для российских судов. Ограничения также будут распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, пишет газета Stampa.
Европа и США загнали себя в угол антироссийскими санкциями

Все российские корабли, которые сейчас стоят в итальянских портах, обязаны покинуть их сразу после завершения своей коммерческой деятельности. Так решили итальянские власти.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Великобритания, Япония и ещё ряд стран ввели против России беспрецедентные санкции. Ограничения коснулись экономики, банковской сферы, торговли, многих отраслей промышленности. Москва в ответ объявила о переходе оплаты за газ на рубли и других мерах в отношении Запада.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Торговый порт
Торговый порт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.