Долгожданная весна: синоптики обрадовали москвичей

Тепло скоро придёт в столицу

На следующей неделе погода в Москве улучшится: ожидается потепление после холодных выходных с мокрым снегом, заморозками и гололедицей.

О приходе весеннего тепла в столичный регион рассказал в интервью РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернётся с трудом в своё климатической русло: ночами станет плюс 1 – плюс 6, а днём – плюс 10 – плюс 15", – сказал синоптик.

В эти выходные погода в Москве испортилась: резко похолодало до плюс 2-4 градусов, пошёл мокрый снег и усилился ветер.

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