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Медведев оценил фейковую новость об уничтожении спутников Илона Маска

17:02
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Он с иронией прокомментировал её

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев с юмором отреагировал на фейк о "Единой России". В Сети появился поддельный сайт партии и на нём была опубликована новость о том, что глава "ЕР" Медведев якобы сообщил о решении сбивать спутники компании Илона Маска Starlink.

Через какое-то время Роскомнадзор заблокировал этот сайт. Его IP-адрес был зарегистрирован в США.

"По поводу уничтожения спутников Starlink - идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба - рассмотрим", - с иронией написал Медведев у себя в Telegram-канале. В конце сообщения он разместил смеющийся смайлик.

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