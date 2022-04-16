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Губернатор Петербурга простился с погибшим на Украине генералом

17:44
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Церемония прощания состоялась на Серафимовском кладбище

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга с воинскими почестями простились с заместителем командующего 8-й армии Владимиром Фроловым. В церемонии прощания принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации.
В ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий

Глава города сказал на церемонии, что генерал-майор Владимир Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. "Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз", - отметил Беглов.

Народ не забудет своих героев. Вечная ему память, сказал в конце своей речи губернатор.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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