Украинские военные позорно бежали со своих позиций в Мариуполе

Об этом свидетельствуют местные жители

Ещё один миф о "доблестной украинской армии" развеян в Мариуполе. Местный житель рассказал о том, как украинские военные сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея неподалёку от завода "Азовсталь".

"Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", - рассказал РИА Новости местный житель Александр Николаевич.

В помещении гражданского объекта бойцы ВСУ оборудовали огневую точку. После боя здание сильно повреждено, но во дворе сохранились экспонаты - бюсты Ленина и каменные статуи.

Мариуполь был окружён 7 марта. Сейчас бои переместились на территорию завода "Азовсталь", там засело несколько сотен националистов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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