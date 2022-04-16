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Украина выдвинула серьёзные претензии Евросоюзу

19:28
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Их озвучили в офисе президента

На Украине забыли известную пословицу про дарёного коня и набросились с обвинениями в адрес Евросоюза. Оказывается, на Украину поставляется совсем не то оружие, о котором Киев просит своих европейских партнёров.
На Украину прибыли британские военные инструкторы

"Украина просит у Европы оружие. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам. Европа идёт навстречу, но даёт не то оружие, о котором просили. Оружие идёт слишком долго", – написал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США и другие страны НАТО стали активно снабжать Украину оружием. В Москве не раз заявляли, что конвои с оружием могут стать законной целью для российских войск. На этой неделе МИД отправил ноты странам, которые передают Украине оружие и предупредил их о последствиях.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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