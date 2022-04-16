Зеленский ставит условия для продолжения переговоров с Россией

Диалог может зайти в тупик

Владимир Зеленский выдвинул условия для продолжения диалога с Россией. В частности, президент Украины заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе.

"Мариуполь – это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", - цитирует Зеленского издание "Страна.ua".

Помимо этого, глава Незалежной диктует России, какие договоры с ней он готов подписать. По словам Зеленского, договорённости могут состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой - непосредственно её отношений с Россией.

Президент перечислил страны, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Это – Великобритания, США, Италия и Турция.

Сейчас в переговорах Москвы и Киева возникла пауза. Стороны согласовывают предполагаемые документы, которые планируют подписать. О сроках окончания переговоров и о новой очной встречи делегаций информации пока нет.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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