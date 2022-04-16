Медведчука отправили под арест без возможности внесения залога

12 апреля политика задержали

Суд во Львове отправил Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога. Главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" изменена мера пресечения. До этого он находился под домашним арестом, сообщает издание "Страна.ua".

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в Telegram фото похожего на Медведчука человека в военной форме и наручниках. Позже о задержании Медведчука сообщили в СБУ. Политика обвиняют в государственной измене.

Сегодня его супруга Оксана Марченко записала видеообращение с просьбой обменять Медведчука на британцев, попавших в плен в ДНР. В российском МИДе выразили уверенность, что Лондон не замедлит с ответом на просьбу жены известного украинского политика.

Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять задержанного Медведчука, но ответа от России пока не было.

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