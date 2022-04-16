В Севастополе прошла встреча командования с экипажем крейсера "Москва"

Традиции корабля будут сохранены

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера "Москва" в Севастополе. Видео публикует Министерство обороны России.

Адмирал сообщил экипажу, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ, а традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены.

Накануне экипаж крейсера "Москва" был доставлен в Севастополь. В ночь с 13 на 14 апреля на крейсере возник пожар, из-за чего сдетонировал боезапас.

Экипаж оперативно эвакуировали на другие корабли Черноморского флота, после чего было принято решение отбуксировать крейсер в порт. Однако судно затонуло в условиях шторма.

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