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В Севастополе прошла встреча командования с экипажем крейсера "Москва"

19:53
  • суббота
  • 16 апреля 2022

Традиции корабля будут сохранены

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера "Москва" в Севастополе. Видео публикует Министерство обороны России.
Экипаж затонувшего крейсера "Москва" доставили в Севастополь

Адмирал сообщил экипажу, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ, а традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены.

Накануне экипаж крейсера "Москва" был доставлен в Севастополь. В ночь с 13 на 14 апреля на крейсере возник пожар, из-за чего сдетонировал боезапас.

Экипаж оперативно эвакуировали на другие корабли Черноморского флота, после чего было принято решение отбуксировать крейсер в порт. Однако судно затонуло в условиях шторма.

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Встреча командования с экипажем крейсера "Москва"
Встреча командования с экипажем крейсера "Москва"
Экипаж крейсера "Москва"
Экипаж крейсера "Москва"
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