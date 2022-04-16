Под Одессой сбит самолёт с западным оружием для Украины

Об этом сообщили в Минобороны России

Под Одессой сбит украинский самолёт с крупной партией западного вооружения. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Военно-транспортный самолёт был сбит средствами ПВО России. На его борту было оружие, поставленное Украине западными странами.

Ранее в Москве заявляли, что конвои с оружием, предоставленным Украине странами Запада, могут стать законными военными целями для российской армии.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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