Минобороны предложило боевикам в Мариуполе сложить оружие

Им гарантируется жизнь

Российские военные предлагают боевикам националистических формирований и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе на территории "Азовстали", сложить оружие. В этом случае им будет гарантирована жизнь и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

Режим тишины начал действовать с шести часов утра по московскому времени. Как отмечают в военном ведомстве, оказывающие сопротивление боевики (их около двух с половиной тысяч), находятся в безвыходном положении, без продуктов питания и воды.

Но, судя по радиоперехватам, власти Киева запрещают им сдаваться и угрожают расстрелами по условиям военного времени. Заявление Минобороны России передано в ООН, ОБСЕ и другие международные организации, сообщает "ТВ Центр".

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