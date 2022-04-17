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В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

10:13
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

Они совершают настоящие подвиги

Наши военнослужащие, участвующие в спецоперации по защите Донбасса, продолжают проявлять образцы мужества. Благодаря смелости и отваге майора Петра Точилкина повреждённые противником линии связи и техника были оперативно восстановлены. Работать связистам артиллерийской бригады пришлось под шквальным огнём националистов. Благодаря их мужеству управление нашим подразделением возобновилось и атака ВСУ была отражена.
Новые герои: Минобороны рассказало о подвигах российских военных

Командир танкового взвода Александр Бялик, продолжал вести бой с неприятелем, находясь в горящей бронемашине, которая подорвалась на вражеском фугасе. Лейтенант приказал экипажу покинуть танк и занять оборону, а сам эвакуировал механика-водителя, чем спас ему жизнь. Позже Александр со своими подчинёнными уничтожил три позиции националистов.

Сержант Олег Борисов, прикрыв своим танком от пуль противника трёх раненых бойцов, сумел перевезти их в безопасное место. Во время атаки на позиции украинских националистов, его экипаж точным огнём уничтожил три БМП и более 20 боевиков, в том числе, иностранных наёмников, сообщает "ТВ Центр".

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