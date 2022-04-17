Спортсмены ЦСКА поддержали раненых на Украине в госпитале Вишневского

Подобные встречи пройдут в регионах

Заслуженные российские паралимпийцы и спортсмены из регби-клуба ЦСКА приехали поддержать участников специальной операции по защите Донбасса в столичный госпиталь имени Вишневского, сообщает "ТВ Центр".

Встреча спортсменов с военнослужащими, принимавшими участие в спецоперации, началась торжественно: сержанту Вячеславу Яковлеву вручили заслуженную государственную награду - медаль "За отвагу".

А дальше уже состоялся настоящий, мужской разговор. Без лишних эмоций. О том, что преодолима любая жизненная ситуация. Спортсмены просто рассказывали - каждый свою историю. А тренер сборной команды России по параскалолазанию Максим Семёнов сразу же дал всем первое задание - уже сегодня написать свой личный план на пять лет. И дальше стараться следовать ему, чтобы самим понять - невозможного ничего нет.

После официальной части никто не спешил расходиться. Общались, обменивались телефонами. А в ЦСКА заверили - подобные встречи будут проходить и дальше. И не только в столице, но и в регионах.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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