КНДР провела новые ракетные испытания

Сеул выразил обеспокоенность

Очередные пуски Пхеньяна. Две ракеты КНДР выпустила в сторону Японского моря. По сообщениям южнокорейского агентства Рёнхап, снаряды пролетели 110 километров, достигнув высоты 25 километров и скорости 4 Маха.

За пусками нового тактического управляемого оружия наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Пхеньян уточнил, что провел испытания артиллерийской системы большой дальности. Свою обеспокоенность уже выразили Сеул и Вашингтон, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"