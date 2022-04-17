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КНДР провела новые ракетные испытания

10:34
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

Сеул выразил обеспокоенность

Очередные пуски Пхеньяна. Две ракеты КНДР выпустила в сторону Японского моря. По сообщениям южнокорейского агентства Рёнхап, снаряды пролетели 110 километров, достигнув высоты 25 километров и скорости 4 Маха.

За пусками нового тактического управляемого оружия наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Пхеньян уточнил, что провел испытания артиллерийской системы большой дальности. Свою обеспокоенность уже выразили Сеул и Вашингтон, сообщает "ТВ Центр". 

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