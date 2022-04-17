Православные христиане отмечают Вербное воскресение

Это один из главных церковных праздников

Православные христиане встречают Вербное Воскресенье - один из главных церковных праздников. Патриарх Кирилл сегодня совершит божественную литургию в Храме Христа Спасителя, сообщает "ТВ Центр".

Накануне предстоятель освятил вербы во время всенощного бдения. В России они заменяют пальмовые ветви, с которыми по преданию, в Иерусалиме встречали Спасителя.

Богослужения сегодня пройдут во всех церквях и монастырях страны. Вербное воскресенье предваряет последнюю неделю Великого поста - Страстную, когда ограничения для верующих особо строгие. В этом году Пасху будут праздновать 24 апреля.

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