В России проходят массовые акции в поддержку военных

К ним присоединяются новые города

По всей стране проходят мероприятия в поддержку наших военных. К музыкально-патриотическому марафону "За Россию" присоединился Барнаул. На одной из главных площадей города выступили известные певцы и музыканты. Прозвучало и много тёплых слов.

О благодарности нашим солдатам и офицерам говорили и в Волгограде, там на сцену вышли звёзды эстрады. В акции принимают участие и другие регионы, сообщает "ТВ Центр".

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