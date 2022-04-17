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Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций

12:30
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

В Брюсселе признали, что они бьют и по самим европейцам

Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России. В него могут войти меры в отношении энергетики и банковского сектора. Как заявила глава Еврокомиссии Услула фон дер Ляйен, отрицательный эффект от действующих рестрикций уже почувствовали на Западе.
Европа и США загнали себя в угол антироссийскими санкциями

Тем временем, в Швеции решения о вступлении страны в НАТО принимают на фоне массовых беспорядков. Горящие авто, десятки раненых полицейских. Так в Швеции выглядит дискуссия о вступлении страны в военный блок НАТО. Пока же война разворачивается на улицах городов, сообщает "ТВ Центр".

О вступлении в альянс грезит и Украина. Страны НАТО пока не спешат принимать соседа в свои ряды, однако продолжают поставлять вооружение. Словакия, например, обсуждает возможность передачи Киеву своих истребителей МиГ-29. Премьер Великобритании пообещал Зеленскому отправить в ближайшие дни очередную партию военной помощи, в том числе бронетехнику. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала партнёров не скупиться.

При этом судьба Донбасса европолитиков не волнует.  Зато ЕС рассматривает очередной, уже шестой пакет ограничений в отношении России. Меры коснутся энергетики и банковского сектора, в том числе самого крупного игрока финансового рынка -  Сбербанка. И ничего, что санкции бьют рикошетом по самим европейцам.

Жителей Италии предупреждают об аномально жарком лете, однако просят не слишком нагружать кондиционеры. В Германии предлагают реже принимать душ. Оно и понятно: цены на воду, электричество, да и вообще на всё в Европе растут.

Инфляция зашкаливает и в Великобритании, скачок цен в 6% - новый антирекорд. Похожая ситуация и в США. Однако администрация Белого дома делает всё, чтобы сохранить невозмутимость. Так, Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что инфляция - явление временное.

Это высказывание вызвало иронию у экономиста Митча Рошелла.  Мол, политика, возможно, но с экономикой у пресс-секретаря большие трудности. Причём, Белый дом упорно продолжает винить в собственных бедах других. Хотя, по мнению бывшего посла Франции в США, сегодня Штаты едва ли могут быть примером для других.

Тем временем на сайте Белого дома появились коллекционные монеты с изображениями президента Украины стоимостью 100 долларов.  Бесплатная доставка будет доступна при заказе товаров на сумму от 75 долларов и выше.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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