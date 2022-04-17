Три человека погибли при столкновении пассажирских автобусов под Воронежем

Пострадавших доставили в больницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области. Авария произошла накануне вечером на трассе М4 "Дон". По последним данным, жертвами стали три человека, ещё 18 пострадали. Среди госпитализированных есть тяжёлые пациенты, сообщает "ТВ Центр".

Груда искорёженного металла – всё, что осталось от микроавтобуса, ставшего причиной ДТП в Воронежской области. В 20:30 по московскому времени он вылетел на трассу М4 "Дон" со стороны села Новая Усмань и на полном ходу врезался в проходящий мимо автобус, который следовал из Элисты в Санкт-Петербург.

Очевидцы полагают, что вовремя затормозить сидевший за рулём маршрутки не смог из-за дождя. У напарника водителя сломана нога. Но больше всего пострадали те, кто находился в микроавтобусе. Спасатели и медики прибыли оперативно, однако в первые минуты на помощь бросились те, кто отделался только ушибами.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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