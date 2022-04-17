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Три человека погибли при столкновении пассажирских автобусов под Воронежем

12:09
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

Пострадавших доставили в больницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области. Авария произошла накануне вечером на трассе М4 "Дон". По последним данным, жертвами стали три человека, ещё 18 пострадали. Среди госпитализированных есть тяжёлые пациенты, сообщает "ТВ Центр".
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье

Груда искорёженного металла – всё, что осталось от микроавтобуса, ставшего причиной ДТП в Воронежской области. В 20:30 по московскому времени он вылетел на трассу М4 "Дон" со стороны села Новая Усмань и на полном ходу врезался в проходящий мимо автобус, который следовал из Элисты в Санкт-Петербург.

Очевидцы полагают, что вовремя затормозить сидевший за рулём маршрутки не смог из-за дождя. У напарника водителя сломана нога. Но больше всего пострадали те, кто находился в микроавтобусе. Спасатели и медики прибыли оперативно, однако в первые минуты на помощь бросились те, кто отделался только ушибами.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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