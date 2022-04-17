Под Киевом уничтожен завод по производству боеприпасов

По нему ударили сверхточным оружием

Российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населённого пункта Бровары в Киевской области. Удар был нанесён высокоточными ракетами, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, тактической авиацией уничтожено ещё 68 военных объектов на Украине. Это, в частности, оборудование комплекса ПВО С-300, зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ", шесть складов с оружием.

Также российский спецназ освободил в Мариуполе заложников в турецкой мечети. Это было сделано после обращению президента Турции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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