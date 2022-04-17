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Болгария закрыла порты для российских судов

13:35
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

Такое решение приняли власти страны

Болгария запретила заход в свои порты кораблям из России. Такое решение приняла морская администрация страны. Запрет распространяется также на российские корабли, которые сменили флаг или регистрацию в морском регистре после 24 февраля.
Италия закрыла порты для российских судов

16 апреля аналогичное решение приняли власти Италии. В Риме заявили, что все российские корабли, которые сейчас стоят в итальянских портах, обязаны покинуть их сразу после завершения своей коммерческой деятельности.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса государства ЕС, США, Великобритания, Япония и ещё ряд стран ввели против России беспрецедентные санкции. Ограничения коснулись экономики, банковской сферы, торговли, многих отраслей промышленности. Москва в ответ объявила о переходе оплаты за газ на рубли и других мерах в отношении Запада.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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