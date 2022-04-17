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Минобороны показало удары Ми-28Н по замаскированным в лесу объектам ВСУ

13:19
  • воскресенье
  • 17 апреля 2022

Все боевые задания выполнены успешно

Министерство обороны опубликовало видеокадры работы экипажей ударных вертолётов Ми-28Н. Их ещё называют "Ночными охотниками".
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Боевые машины нанесли огневое поражение военной технике и объектам ВСУ. Во время полёта была обнаружены позиция зенитного ракетного комплекса, боевой расчёт которого произвел пуск по одному из вертолётов.

Пилоту удалось уклониться от выпущенной ракеты. Затем группа ударных вертолётов нанесла удар по замаскированным в лесу позициям ВСУ.

Согласно открытым данным, вертолёт Ми-28Н способен совершать фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, переворот Иммельмана, бочку, полёт боком, полёт назад и вбок со скоростью до 100 километров в час.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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